В Арсеньеве сегодня большое воодушевление. Завершающую серию матчей по русскому хоккею на домашнем льду проведет местный «Восток». Соперник из Красноярска лишь на строчку опережает приморцев в турнирной таблице. И болельщики рассчитывают на феерию мячей, только бы внимание игроков не отвлек один уникальный объект...

«Газ», просто «Газ». Машина по заливке, нарезке и шлифовке профессионального льда. Родом из Пензы, как ни странно. Из готовых нижегородских блоков там собирают спецтехнику. Все в рамках законом подкрепленного тренда — приобретать отечественное. Арсеньев на днях получил такой подарок.

Валерий Лежнин, старший тренер ХК «Восток», председатель федерации хоккея с мячом Приморского края: «Для подготовки качественного льда нужна хорошая техника. До сегодняшнего льда мы этой возможности были лишены, и вот благодаря Андрею Владимировичу эта машина была приобретена. Отечественный аналог, и я скажу, что мы первые покупатели этой машины, в России пока никто ее не использует. Самые современные технологии, те же, что и у зарубежных машин».

Андрей Владимирович Тарасенко — глава Приморья. В Арсеньеве, встречаясь с коллективами авиа- и судостроителей, точно не ожидал спортивного ажиотажа. Но вопросы ему задавали о крытом ледовом стадионе, об освещении существующего большого катка. Все потому, что весь город, что там, все приморские поклонники русского хоккея болеют за арсеньевский «Восток».

Виктор Макавеев, авиастроитель: «Вопросы по хоккею с мячом, и как бы мы хотели донести эти вопросы Вам»...

Если бы знал авиастроитель Макавеев, что за машина уже стоит под открытым небом, с видом на разминку «красно-синих». Кстати, Тарасенко рекомендовал команде пробиваться из высшей лиги в премьер-лигу. И вышибать с первой строчки соседей, хабаровский СКА...

Александр Шевчук, начальник управления спорта и молодежной политики Арсеньевского ГО: «А все-таки что вперед: чтобы команда попала в премьер-лигу или сначала пусть будут условия, как Вы считаете?»

- Вот, чтобы попасть, нужны условия. Если будут условия, будет и процесс!

Павел Корев, нападающий ХК «Восток», г. Арсеньев: «Мы начинаем позже всех, начинаем в коробке для хоккея с шайбой, если «Абакан» готовится, уже с августа стоят на большом льду, нам этого не хватает».

Лучший форвард «Востока» вовсе не жалуется, но факт есть факт — Хабаровск — не Арсеньев.

Свой профессиональный лед, первый с помощью новой машины, они зальют в момент передышки между домашними и выездными матчами. Скорей всего, уже в новом сезоне. Этот «Восток» завершает на третьей строчке турнирной таблицы в своей группе. Ближайшая сдвоенная встреча с «Енисеем-2» из Красноярска пройдет пока на старом льду.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]