КАМАЗ может организовать в Приморье сборку грузовиков и электрических автобусов

ПАО "КАМАЗ" планирует организовать в Приморском крае сборочное производство грузовиков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, перспективы производства обсуждались на встрече первого вице-губернатора Приморья Александра Костенко с заместителем гендиректора "КАМАЗа" по продажам и сервису Сергеем Афанасьевым. С.Афанасьев посетил Приморский край, чтобы ознакомиться с производственными и инвестиционными возможностями региона. Департамент промышленности Приморья ознакомил потенциального инвестора с потребностью в технике "КАМАЗ" в регионе: в настоящее время на первом этапе муниципалитетам и краевому предприятию "Примтеплоэнерго" требуется около 200 грузовых автомобилей, говорится в сообщении.

В качестве одной из площадок под размещение производства "КАМАЗу" предложено рассмотреть мощности АО "25-й Центральный автомобильный ремонтный завод" в Уссурийске, находящегося на территории опережающего развития "Надеждинская".

Ещё одной точкой стала площадка размером 6,5 тысяч квадратных метров во Владивостоке – «Соллерс Бусан», где раньше шла сборка автомобилей Land Cruiser Prado. Сейчас эти мощности свободны и готовы к размещению нового производства.

Также делегация посетила дилерский центр КАМАЗ во Владивостоке. Сергей Афанасьев отметил, что этот центр сегодня хорошо окупаем, а значит потребность в этой технике в Приморье есть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]