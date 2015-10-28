Гостиница на мысе Бурный во Владивостоке может стать японской

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с президентом компании Hotel Okura Co., Ltd. Тосихиро Огита в среду, 21 февраля, во время визита в Японию в составе официальной делегации Минэкономразвития. Встреча состоялась в Посольстве России в Японии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Участники встречи обсудили вопрос дальнейшей судьбы гостиницы на мысе Бурный. Будучи управляющей компанией с богатым опытом, Okura выразила интерес выступить оператором данного объекта. Соответствующий диалог стороны начали в начале февраля в краевой Администрации во время визита делегации Okura во Владивосток.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что у компании есть шанс открыть первую японскую гостиницу в Приморье.

«Мы готовы недостроенное здание передать в концессию на 49 лет, чтобы инвестор достроил и запустил в эксплуатацию. Хотелось бы, чтобы главы наших государств Владимир Путин и Синдзо Абэ разрезали ленточку в честь открытия гостиницы», – заявил глава региона.

Тосихиро Огита отметил, что группа специалистов компании уже провела анализ состояния здания и сейчас готовит концепцию работы комплекса.

«Думаем над тем, как сделать из него работающий проект. Мы так же, как и вы, хотим, чтобы он стал символом российско-японского сотрудничества. И вся наша команда готова над этим работать. Для нас Владивосток – это вход в Евразию. Надеемся, что с открытием такой гостиницы еще больше японских компаний будут приходить в Приморье и в Россию», – обозначил он.

Предполагается, что до конца марта специалисты компании сделают заключение по объекту и представят для совместного изучения несколько вариантов максимально эффективного его использования.

Врио Губернатора Приморья и президент компании Hotel Okura договорились продолжить взаимодействие по вопросу будущей работы гостиничного комплекса на мысе Бурный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]