Десятки пожаров сегодня полыхают в Приморском крае. Огонь уничтожает не только сухую траву, но и линии электропередач и постройки. С начала этого года пожарные подразделения выезжали на тушение палов уже больше 150 раз. Как местные власти планируют решать возникшую проблему?

Ситуация, близкая к критической — так называют ведомства обстановку с пожарами в крае. Только за прошедшие сутки произошло 17 пожаров. Сильнее всего досталось Хасанскому району. Причем огонь здесь уничтожает не просто сухую траву. Так, возле села Лебединое Хасанского района сгорели сразу шесть деревянных опор ЛЭП. В результате ЧП местные жители остались без электроснабжения. По мнению краевых властей, меры по предупреждению, были недостаточными.

Александр Костенко, врио первого вице-губернатора Приморского края, председатель КЧС: «Вот здесь у меня большие вопросы, это касается и глав поселения — привет им передайте, — потому что работа была организована никак, и вот те безобразия, которые случились. А это беда — это в том числе вопрос неорганизации предварительной работы».

Действовать местные власти начали только сейчас. К примеру, в Хасанском районе начались профилактические выжигания сухой травы для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Сейчас это особенно необходимо. Пожар легко может перейти на сельские дома. Так, в Надеждинском районе без крыши над головой осталось 16 человек. Там огонь с полей перекинулся на два жилых барака. От неловкого ответа за подобное упущение местную власть спас плохой интернет.

- У нас есть на территории всех поселений комиссия, раздаются памятки…

- Слушайте, у вас горело два дома от пала, объясните почему?

В ближайшие дни еще в нескольких районах Приморья начнутся профилактические выжигания сухой травы. А пока, несмотря на все минувшие происшествия, обстановку в Приморье официально еще нельзя назвать пожароопасной. Число возгораний на полях значительно вырастет с весенним потеплением.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]