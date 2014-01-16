Важное событие для рыбного промысла не только региона, но и всей страны. Во Владивостоке прошла торжественная приемка судна «Шанс-106», которое прошло глубокую модернизацию и теперь может вести самый перспективный на сегодняшний день глубоководный вид промысла. О необходимости освоения океанской бездны неоднократно говорил и президент Владимир Путин. Как этот наказ первыми начали исполнять именно приморские рыбаки?

Это лишь на первый взгляд обычное промысловое судно. На деле модернизированный «Шанс-106» дал шанс приморским рыбакам одними из первых в мире начать промышленное освоение океанских глубин до 2,5 тысяч метров. Поэтому приход судна — историческое событие для отрасли. Его торжественно встречает руководство региона.

Валентин Дубинин, врио вице-губернатора Приморского края: «Академик Сергеев говорил, что нужно черпать запасы, а вы их уже начали черпать».

А черпать запасы из океанских глубин позволит мощное оборудование, которое было установлено на судне в ходе масштабной модернизации. Этот неприметный механизм и есть машинка для выборки, мощная настолько, что позволяет доставать порядок или, проще говоря, снасти с глубин до 2,5 тысяч метров.

Капитан «Шанса» Владимир Желдак с гордостью показывает отметки на карте — это уже поставленные во время перехода во Владивосток порядки с ловушками на краба. Глубины поражают: полторы, две тысячи метров. Выход на глубоководный промысел — как полет в космос, ведь океанская бездна это такое же безвоздушное и неизведанное пространство.

Владимир Желдак, капитан директор т/х «Шанс-106»: «Это другие нагрузки, это все другое, это другие подводные течения, другие грунта, мы же не знаем, что там творится на этой глубине в кромешной темноте».

Краб, добытый на глубинах до 2,5 километров, полезнее обычного, которого достают с 200 метров. А сохранить все ценные аминокислоты позволит и модернизированный цех «Шанса», куда краб поступает живым и варится в чистейшей морской воде.

Вячеслав Бенгард, старший мастер обработки т/х «Шанс-106»: «Сформированная клеть ставится в кукер, в варильник, здесь варится в течение часа, и дальше проходит процесс охлаждения проточной забортной водой».

За богатым уловом «Шанс-106» отправится уже в ближайшее время.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]