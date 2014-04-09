Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:59
  0

Борис Кубай: Сезон высокой пожарной опасности начался почти на месяц раньше обычного

Борис Кубай: Сезон высокой пожарной опасности начался почти на месяц раньше обычного

Сезон высокой пожарной опасности начался почти на месяц раньше обычного, - рассказал в интервью руководитель Примгидромета Борис Кубай.
По его словам, в этом году в Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском районах снега выпало гораздо меньше нормы. Морозы иссушают почву и создаются весьма благоприятные условия для высокой пожарной опасности. Чаще всего такие условия бывают в середине марта–апреле, а в нынешнем сезоне в Хасанском районе они уже присутствуют. Сезон высокой пожарной опасности уже начался в Хасанском районе почти на месяц раньше обычного и он вполне может «распространятся» с юга на север. И совсем не исключено, что погода может ничем не помочь до мая включительно.

Кроме того, если учесть, что снегозапасы увеличиваются от запада к востоку, повышенная и высокая пожарная опасность лесов и ландшафтных территорий может распространяться и далее с юга на север, по мере снеготаяния, вдоль западных границ края.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря