Борис Кубай: Сезон высокой пожарной опасности начался почти на месяц раньше обычного

Сезон высокой пожарной опасности начался почти на месяц раньше обычного, - рассказал в интервью руководитель Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, в этом году в Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском районах снега выпало гораздо меньше нормы. Морозы иссушают почву и создаются весьма благоприятные условия для высокой пожарной опасности. Чаще всего такие условия бывают в середине марта–апреле, а в нынешнем сезоне в Хасанском районе они уже присутствуют. Сезон высокой пожарной опасности уже начался в Хасанском районе почти на месяц раньше обычного и он вполне может «распространятся» с юга на север. И совсем не исключено, что погода может ничем не помочь до мая включительно.

Кроме того, если учесть, что снегозапасы увеличиваются от запада к востоку, повышенная и высокая пожарная опасность лесов и ландшафтных территорий может распространяться и далее с юга на север, по мере снеготаяния, вдоль западных границ края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]