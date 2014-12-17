Приморская малая авиация готовится к летнему сезону. Видеорепортаж Максима Каленника
В Приморье началась продажа билетов на рейсы малой авиации на предстоящий летний сезон с 1 мая по 30 сентября. Амгу, Терней, Преображение, Восток, Светлая — и это далеко не полный список населенных пунктов.
В небе над Приморьем — крылатые маршрутки. Пассажиры говорят: быстрые, как пчелки. Бывает, что в полете болтает. Но если лететь с ветерком, то в 10.00 ты во Владивостоке, а в 11.00 уже в Кавалерово.
Всех пассажиров кавалеровского аэровокзала встречает и провожает настоящий тигренок на подсолнухе — чудо уссурийское. Но с недавних пор для всех жителей северного Приморья дополнительным чудом стала и региональна авиация.
Ирина Буракова, житель пос. Кавалерово: «Летаю часто, почти каждый месяц».
Ирина Столярова, житель пос. Кавалерово: «К детям в гости летала и к внукам!»
Юлия Акулова: «Мы из Хабаровска сюда к родственникам прилетели».
Сегодня из Кавалерово даже в Хабаровск можно улететь. Пунктов назначения хватает: шесть направлений из Владивостока, семь — из Тернея.
Виталий Юшин, директор КГУАП «Пластун-Авиа»: «Это самые популярные рейсы. Пассажиропоток растет. Первостепенные задачи — сохранить то, что уже сделано».
Краевая программа по транспортной доступности населения стремится в небо. Все расходы дотируются из бюджета. В результате за три года перевезли 100 тысяч приморцев. И это не считая экстренных пассажиров санитарной авиации.
Александр Фомичев, авиатехник: «Качественно и быстро доставка больного. Есть время такое: золотой час. Появился больной — срочно помощь, нам звонят, машина всегда стоит готовая».
Медицинский вертолет в Кавалерово недавно справил новоселье. Теперь стоит в собственном ангаре. Здесь и обслуживать технику комфортнее. Воздушная скорая помощь доставляет экстренных больных со всего края, но даже пилоты говорят, таких вылетов пускай будет поменьше. Ведь лететь в небо все-таки лучше бортом пассажирским, на региональной авиации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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