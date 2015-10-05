Обвиняемые в попытке продать шкуру амурского тигра получили наказание в Приморье

Двое жителей Приморья пытались заработать на продаже шкуры амурского тигра. Им не удалось реализовать свой преступный план — покупателями выступили полицейские. Подозреваемые хранили шкуру в гараже и пытались продать ее за 3,6 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: «Ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю задержали двоих мужчин, пытавшихся реализовать шкуру амурского тигра. В роли покупателей выступили сотрудники полиции».

В ходе следствия доказана причастность фигурантов уголовного дела к совершению преступления. С целью возмещения причиненного государству экологического ущерба на их имущество наложен арест.

Суд признал подсудимых виновными. Одному из них назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, второму — 1 год 2 месяца исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного ежемесячно 10% в доход государства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]