Приморцы продолжают выезжать на лёд на машинах, игнорируя спасателей

Ледовую ситуацию на акватории залива Петра Великого обсудили в среду, 21 февраля, на заседании комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации ЧС. Заседание провёл первый вице-губернатор Александр Костенко.

Накануне МЧС и синоптики распространили предупреждение об опасной ледовой обстановке в Приморье. По их данным, 22 февраля в проливе Босфор Восточный, у южной кромки припайного льда в Амурском и Уссурийском заливах под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда. Возможно расхождение трещин в районе Второй речки. Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям Приморья рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещён.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, особенность этой зимы – большое количество льда во многих бухтах края. Толщина его, в среднем, от 40 до 50 сантиметров, в отдельных бухтах – до 70 сантиметров. Эти показатели будут сохраняться до 20-х чисел марта, но после 24 марта рыбакам желательно уже запретить выход на лёд.

С каждым днём учащаются выходы относительно слабых циклонов с переменой ветра с южного на северный, могут быть отрывы льда.

Чаще всего люди выходят на лёд в бухте Новгородская, заливе Славянка, северной части Амурского залива, бухте Муравьиной, бухте острова Русский, бухтах Суходол и Большой Камень в Уссурийском заливе. Там постоянно дежерят спасатели. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Леонида Маковецкого, в этом году увеличилось количество рыбаков-любителей. В выходные и праздничные дни наблюдалось от 15 до 18 тысяч человек в этих традиционных местах, где идёт наиболее интенсивный лов. Количество несчастных случаев при становлении льда и его сходе – 10-12 человек в год. В этом году погибло уже два человека.

Напомним, что приморские парламентарии поддержали в первом чтении законодательную инициативу прокуратуры о штрафах за выход на лёд в период его становления или схода от 500 до 1000 рублей на человека, за выезд на лёд на транспорте – от 1000 до 3000 на граждан, до 50 тысяч – на юридические лица.

«Важно принять этот закон до начала периода схода льда. Это может помочь снизить число выездов на лёд, потому что профилактические беседы не помогают», – отметил заместитель начальника краевого ГУ МЧС.

Александр Костенко отметил, что обратится к краевым депутатам с просьбой рассмотреть закон на февральской сессии, если нет разногласий в правовом поле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]