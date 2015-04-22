Более 20 млн рублей налогов недоплатили субподрядчики резидента ТОР в Приморье

Депутаты Законодательного собрания Приморья на заседании профильного комитета в среду выразили озабоченность ситуацией со строительством на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловская» свиноводческого кластера. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко рассказал, что большая часть субподрядчиков строительства не зарегистрирована в Приморье и не платит НДФЛ.

Резидент ТОР «Михайловская» компания «Русагро-Приморье» до 2020 года намерена построить семь свиноводческих комплексов общей производительностью 77 тыс. тонн мяса в живом весе в год. На реализацию инвестпроекта резидент направил более 9,7 млрд рублей из запланированных 15,8 млрд рублей. Кроме того, общие расходы администрации Приморского края на создание инфрастуктуры ТОР «Михайловская» составляют более 2,4 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей заложены в бюджете 2018 года.

«Нам доложили, что в 2017 году произошло сокращение налоговых платежей в местный бюджет. Там (на строительстве свиноводческих комплексов) работают подрядные организации из Хабаровска, Тамбова и Москвы, минимум 800 человек строителей. При этом большинство субподрядчиков не платят НДФЛ в местный бюджет. Они год просуществовали и заплатили мизерные налоги», - рассказал Ищенко.

По его словам, представители районных властей сообщили о поступлении 4 млн рублей налогов в муниципальный бюджет вместо 25 млн рублей. Депутаты обратились к директору ООО «Русагро-Приморье» Андрею Власову с просьбой исправить эту ситуацию.

«Представитель компании сказал, что он чуть ли не первый раз слышит такую претензию, и что он будет разбираться в этой ситуации. По итогам заседания комитет принял решение оставить на контроле список депутатских вопросов к компании, которые мы направим в «Русагро-Приморье» позже», - отметил парламентарий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]