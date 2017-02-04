Первенство Владивостока по самбо пройдет во дворе спорта "Юность"
В воскресенье, 25 февраля, во Владивостоке пройдет первенство по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43).
В соревнованиях примут участие спортсмены 2006-2008 годов рождения. Участников, занявших 1, 2 и 3 места, наградят грамотами и медалями. Кроме того, четыре лучших борца соревнований получат памятные призы.
Вход во Дворец спорта для болельщиков свободный. Начало турнира в 11 часов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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