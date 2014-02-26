Бездомный напал на офис микрозаймов в Находке
На одну из кредитных организаций Находки было совершено разбойное нападение. Сообщение об этом поступило в полицию, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, мужчина, войдя в кредитную организацию и, угрожая ножом, стал требовать выдать ему деньги. Опасаясь за свою жизнь, сотрудница организации выполнила его требование. Похитив из кассы деньги, злоумышленник скрылся. Пострадавшая вызвала наряд полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали ранее судимого 43-летнего жителя города Находки без определенного места жительства.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемый заключен под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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