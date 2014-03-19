Приморцам, пользующимся автобусным маршрутом Большой Камень – Смоляниново, предлагают альтернативу
В феврале в Приморье прекратил работу межмуниципальный автобусный маршрут Большой Камень – посёлок Смоляниново. Как пояснили в пресс-службе администрации края, перевозки по маршруту Большой Камень – Смоляниново более 10 лет осуществляла компания "Автоэкспресс". В последнее время маршрут был убыточным, в связи с этим было принято решение прекратить перевозки по этому маршруту.
Как отметили в администрации края, пассажиры, которые пользовались данным маршрутом, без альтернативы не останутся. Через Большой Камень и Смоляниново ежедневно проходит 16 автобусных маршрутов и дополнительно три маршрута ежедневно из Владивостока в Большой Камень. Все они делают остановки в Смоляниново.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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