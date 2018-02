Парусники стран АТР пришвартуются в Приморье на ВЭФ-2018

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел встречу с президентом Japan agency of Maritime Education and Training for Seafarers (JMETS) Тецуити Нодзаки в среду, 21 февраля, во время рабочего визита в Японию. Главы региона и учебного заведения обсудили вопрос участия японских парусников в международной регате, которая пройдет в Приморье в рамках четвертого Восточного экономического форума. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Международная регата больших парусников пройдет во Владивостоке в сентябре впервые и станет ярким украшением ВЭФ-2018. Андрей Тарасенко подчеркнул, что это мероприятие может быть и символичным для развития отношений между двумя странами – 2018 год Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Синдзо Абэ объявили Годом России в Японии и Японии в России.

На данный момент участие в регате уже подтвердили несколько стран АТР, включая Республику Корея – парусник Koreana – и Японию – Miraie класса А и шхуна AMI класса B. Ожидается, что от Страны Восходящего Солнца выступят также парусники класса А Nippon Maru и Kaiwo Maru.

По словам Тецуити Нодзаки сейчас этот вопрос обсуждается в профильных министерствах Японии. Оба парусника в течение всего года используются для тренировок студентов 15 школ – организуются походы до Гавайев, поэтому необходимо согласовать вопросы их визита во Владивосток.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что на ВЭФ-2018 смогут познакомиться курсанты обеих стран, а японские гости также – посетить с экскурсией профильные университеты Приморья и российские парусники, один из которых может прийти из Крыма.

