Зловонный город. В ЗАТО горящая свалка не дает покоя местным жителям

Жители г. Фокино уже более трех недель задыхаются от едкого дыма. Причиной гари на улицах города и в его окрестностях стала свалка ТБО, которая расположилась между ЗАТО Фокино и п. Подъяпольским, сообщает "Вести: Приморье"

По словам местных жителей, которые обратились на WhatsApp «Вестей: Приморье», полигон дымит с конца января. Иногда на свалке наблюдаются языки открытого пламени. И в течение всего этого времени дым стелется не только по окрестным лесам, но и обволакивает половину города, повисая смогом до тех пор, пока ветер не начинается его рассеивать.

На жалобы местных жителей отреагировала прокуратура, но пока проблема не решена. Лишь периодически на ТБО отправляются пожарные. За неделю в редакцию «Вестей: Приморье» поступило более 10 обращений с просьбой помочь решить экологическую проблему в ЗАТО Фокино. Мы будем следить за этой историей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]