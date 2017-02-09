Во Владивостоке ЕГЭ пройдет по-взрослому

Владивосток присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Акция пройдет 28 февраля в 14:00 в школе № 77 на ул. Каплунова, 12.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ЕГЭ для родителей пройдет уже во второй раз. Такой ход придумали в Рособрнадзоре, чтобы родители выпускников сами прошли процедуру экзаменов, убедившись, что ничего страшного в ней нет. И после этого смогли настроить на сдачу ЕГЭ своих детей.

Несмотря на то, что экзамен ненастоящий, будут соблюдены все процедурные моменты. Родителей попросят оставить личные вещи, в том числе телефоны, фотоаппараты и шпаргалки. С собой можно будет взять паспорт, чёрную гелевую ручку и воду. После завершения экзамена участники получат ответы на вопросы и смогут самостоятельно проанализировать ошибки. Оценки родителям ставить не будут.

Контрольно-измерительные материалы (тесты), которые будут использоваться на экзамене 28 февраля, готовит Федеральный институт педагогических измерений. Это будет сокращённая версия настоящих заданий, рассчитанная на выполнение в течение 30 минут.

Для участия в акции нужно подать заявку на электронный адрес: gini@vlc.ru, указав о себе необходимые сведения (Ф.И.О. полностью).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]