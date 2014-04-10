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Вчера, 12:22
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Во Владивостоке перед судом предстанет сотрудница госинспекции труда

Во Владивостоке перед судом предстанет сотрудница госинспекции труда

Прокурор Советского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по обвинению инспектора отдела охраны труда Государственной инспекции труда в Приморском крае. Ей вменяют мошенничество с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, директор местной торговой компании обратился в Госинспекцию труда за консультацией по поводу жалобы, поступившей в отношении его предприятия. Фигурантка, используя свое служебное положение, решила обманом украсть деньги у заявителя.

Она заверила директора, что сможет за 25 тыс. рублей повлиять на положительный результат при рассмотрении жалобы, поступившей на его компанию, хотя никакого влияния инспектор не имела в силу своего служебного положения.

Передача денег происходила под наблюдением правоохранителей, директор предприятия передал требуемую сумму для инспектора через посредника. Уголовное дело в отношении лица, оказавшего посреднические услуги, выделено в отдельное производство.

Вину в предъявленном обвинении фигурантка признала в полном объеме, уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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