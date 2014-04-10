Во Владивостоке перед судом предстанет сотрудница госинспекции труда
Прокурор Советского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по обвинению инспектора отдела охраны труда Государственной инспекции труда в Приморском крае. Ей вменяют мошенничество с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, директор местной торговой компании обратился в Госинспекцию труда за консультацией по поводу жалобы, поступившей в отношении его предприятия. Фигурантка, используя свое служебное положение, решила обманом украсть деньги у заявителя.
Она заверила директора, что сможет за 25 тыс. рублей повлиять на положительный результат при рассмотрении жалобы, поступившей на его компанию, хотя никакого влияния инспектор не имела в силу своего служебного положения.
Передача денег происходила под наблюдением правоохранителей, директор предприятия передал требуемую сумму для инспектора через посредника. Уголовное дело в отношении лица, оказавшего посреднические услуги, выделено в отдельное производство.
Вину в предъявленном обвинении фигурантка признала в полном объеме, уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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