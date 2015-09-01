Зоны подтопления стали причиной судебного разбирательства во Владивостоке

Прокуратура краевого центра проверила исполнение городской администрацией законодательства при реализации полномочий в сфере определения границ зон затопления и подтопления на территории Владивостокского городского округа.

По закону зоны затопления и подтопления являются зонами с особыми условиями использования. На таких территориях недопустимо размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты. Границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Надзорное ведомство установило факт ненадлежащего исполнения администрацией города своих полномочий в указанной сфере, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Так, в составе генерального плана Владивостокского городского округа утверждена схема границ зон с особыми условиями использования территории, на которой, в том числе отражены границы зон затопления и катастрофического затопления. Необходимые сведения в виде предложений об определении границ зон подтопления органом местного самоуправления в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края не направлялись.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию города Владивостока направить в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды края предложения об определении границ зон подтопления Владивостокского городского округа. Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

Вопросы исполнения судебного решения после вступления его в законную силу поставлены на контроль прокуратуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]