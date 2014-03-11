В ближайший месяц в ЖКХ могут появиться новые правила оплаты коммунальных услуг. Счет окажется на стороне жильцов, поскольку они избавятся от алчных посредников - управляющих компаний. И сами начнут заключать договоры, напрямую платить за услуги поставщикам воды, тепла и газа. Так, как сейчас это происходит с электроэнергией, - сообщает "РГ".

От посредника с просрочкой платежа на серьезную сумму жильцов избавят в обязательном порядке. Им же - поставщикам ресурсов - могут вменить обязанность устанавливать счетчики. И не только общедомовые, но и индивидуальные, внутри квартир. От посреднических услуг добросовестных управляющих компаний можно не отказываться - здесь право выбора остается за собственниками жилья. Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Михаил Мень надеется на принятие этих важных решений уже в весеннюю сессию Госдумы.

"Этот документ уже принят в первом чтении. И мы надеемся на скорейшее его рассмотрение во втором и третьем чтениях, - сказал Михаил Мень. - Мы долго обсуждали тему обязательного перехода всех домов на прямые договоры или необязательного. В итоге был найден компромисс - базовой остается схема, при которой договоры ресурсоснабжения заключают управляющие организации. А у людей появляется возможность выбора, переходить на прямые договоры или нет. Они могут на общедомовом собрании принять решение, переходить или не переходить на прямое взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией".

Переход на новую схему оплаты за газ, тепло и воду планируется на 1 апреля этого года. В обязательном порядке эта мера будет применяться к тем домам, где управляющие организации просрочили платежи на очень серьезный срок и накопили задолженность.

По данным Росстата, за второй квартал прошлого года общий объем дебиторской задолженности в сфере ЖКХ ­составил один трил­лион 243 миллиарда рублей. При этом долги управляющих организаций - это почти 250 миллиардов рублей. То есть 250 миллиардов рублей управляющие компании с потребителей собрали, но ресурсоснабжающим компаниям эти деньги так перечислены и не были. Принятие закона, конечно, должно привести к тому, что недобросовестные управляющие компании уйдут с рынка, а платежная дисциплина в целом повысится.

Для потребителя по сути ничего не изменится. Также будет приходить платежный документ. Единственной разницей будет то, что средства будут перечислять напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата за жилищные услуги - уборку, содержание дома, текущий ремонт и так далее.

Решение о переходе на прямые договоры с поставщиками ресурсов жильцы будут принимать на общем собрании. Собственникам будет предоставлено право принять решение о переходе на прямые договоры на общем собрании, у ресурсоснабжающей будет право попросить отложить такой переход, но не более чем на три месяца - для того чтобы подготовить всю необходимую инфраструктуру для начисления платежей.

В марте 2018 года документ должен быть уже принят. Минстроем разработаны проекты необходимых изменений в подзаконные нормативные правовые акты. Так что переход на прямые расчеты произойдет уже совсем скоро. Законопроект предусматривает, что такая возможность появится с 1 апреля текущего года.

Кроме того, активно обсуждается тема установки приборов учета за счет поставщиков ресурсов.

"Наша задача и цель - внедрить системы автоматизированного учета. В первую очередь это общедомовые приборы учета и приборы учета на переделах между насосными станциями и сетями. Но постепенно мы планируем снять с потребителя бремя установки приборов учета, их проверки и обязанности передавать данные со своего счетчика. "Первая ласточка" - законопроект, которым предлагается обязанности по приобретению и установке приборов учета электрической энергии возлагать на сетевую организацию", - заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Михаил Мень.

Первым этапом предлагается сделать установку систем онлайн-учета обязательным требованием при строительстве новых домов. Затем постепенно такие системы могут быть установлены во всех домах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]