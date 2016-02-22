Что дарят мужчинам на 23 февраля и чего хотят женщины на 8 марта?
Самыми популярными подарками, которые российские женщины собираются подарить мужчинам на 23 февраля, стали средства гигиены и одежда, - сообщают "Известия" со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом размещения объявлений о продаже товаров и услуг Avito.
Как оказалось, большинство участниц исследования (24%) планируют подарить мужчинам на День защитника Отечества дезодорант, пену для бритья и другие средства гигиены и парфюмерии. На втором месте находятся одежда и обувь (21%), на третьем — товары для спорта (17%). Еще 14% женщин собираются подарить мужчинам носки.
При этом мужчины-респонденты рассчитывают получить на 23 февраля гаджет (25%), автомобиль (20%) или часы (18%). Традиционным средствам гигиены или носкам будут рады 11% и 5% опрошенных соответственно.
А вот на 8 марта большинство россиянок (38%) хотят получить ювелирное украшение (готовы подарить 25% мужчин), еще 26% будут рады косметике и парфюмерии (желание готовы исполнить 20% мужчин). Примерно одинаковое число женщин (19%) рассчитывают получить на Международный женский день подарочный сертификат и путевку на отдых (готовы подарить 15% и 5% мужчин соответственно), а также нижнее белье и бытовую технику (18% и 15%, подарят 13% и 18% мужчин). Кроме того, исследование выявило интересный факт: 1% девушек, проживающих в нестоличных городах, хотят получить на 8 марта игровые консоли.
Опрос также показал, что мужчины делают более щедрые подарки женщинам: большинство респондентов хотят выбрать подарок на сумму 1 до 3 тыс. рублей, а участницы исследования планируют уложиться в сумму до 1 тыс. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.08.2017 Украшения килограммами возили двое россиян из Гонконга во Владивосток
-
07.03.2017 Что покупают приморцы к 23 февраля и 8 марта
-
23.02.2017 Анонс на 24 февраля
-
22.02.2017 Анонс на 23 февраля
-
01.08.2016 Составлен рейтинг лучших и худших подарков для жителей Владивостока
-
22.02.2016 Анонс на 23 февраля
Добавить комментарий