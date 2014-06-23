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Во Владивостоке отметят 110-летие со дня рождения первой женщины-капитана

Во Владивостоке отметят 110-летие со дня рождения первой женщины-капитана

26 февраля исполняется 110 лет со дня рождения Анны Ивановны Щетининой. В этот день курсанты и преподаватели Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского соберутся в 15.00 в сквере, носящем имя капитана Щетининой, чтобы возложить цветы к её памятнику.

Как сообщили в пресс-службе МГУ им. Невельского, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина – это легенда советских времен: Герой Социалистического Труда, Почетный работник Морского флота, Почетный гражданин города Владивостока, Почетный член Географического общества СССР, член Союза писателей России, член Комитета советских женщин, Почетный член Дальневосточной ассоциации морских капитанов в Лондоне.

Волевой, обаятельной и решительной «леди-капитаном» восхищались во всём мире. Её биография удивительно богата на яркие события. Её оптимизм, трудолюбие, выдающиеся способности всегда вселяли веру в экипаж, независимо от того в каких бы трудных условиях они не находились.

В первые месяцы Великой Отечественной войны она вместе с группой моряков была командирована во Владивосток в распоряжение Дальневосточного пароходства, где до последнего дня войны работала на судах “Карл Либкнехт”, “Родина” и "Жан Жорес” - перевозила воинские грузы и даже высаживала десант на Сахалин. Всё это дало ей право через много лет очень верно сказать о себе: "Я прошла весь тяжелый путь моряка от начала до конца. И если я сейчас капитан большого океанского корабля, то каждый из моих подчиненных знает, что я явилась не из пены морской!". Анна  Щетинина стала одним из символов 20-го века.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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