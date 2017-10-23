Япония заинтересована в поставках продуктов из Приморья

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с президентом, исполнительным директором компании Arai Shoji Co., Ltd. Рёдзо Араи в среду, 21 февраля, в Токио. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметил Рёдзо Араи, Arai Shoji была основана в 1920 году его дедом и с тех пор успешно развивается. Одно из направлений группы компаний – импорт и поставки в розничные сети продуктов питания.

Андрей Тарасенко заявил, что Приморский край готов сотрудничать с соседним государством в этом направлении и предложить продукцию местного производства, в первую очередь – свинину.

«Зная, какие в Японии высокие требования по качеству ввозимой продукции, готовы дать возможность вашему специалисту присутствовать на предприятии, которое будет поставлять мясо, чтобы проверять товар на месте. Продукция может изготавливаться конкретно под ваш заказ», – заявил врио Губернатора.

Президент Arai Shoji Co., Ltd. сообщил, что спрос на этот вид продукции в Японии высок.

«Сейчас, например, мы из Португалии собираемся завезти свинину. Готовы рассмотреть ваше предложение», – сказал он.

Рёдзо Араи также поинтересовался, высаживают ли приморские фермеры чеснок. В Японии его используют для приготовления пельменей гёдза.

«Поставки чеснока были бы нам интересны. В Осаке, например, только одна компания в год 500 тонн этого продукта использует. Гёдза продают все крупные сетевики», – подчеркнул он.

Андрей Тарасенко отметил, что сельхозтоваропроизводители Приморья смогут обеспечить такие поставки. Участники встречи обсудили также возможности экспорта других продуктов из края, включая куриное мясо, лук, сою.

«В сентябре этого года мы будем проводить крупную сельскохозяйственную выставку "Дальневосточное поле" во Владивостоке, где вы сможете ознакомиться со всем многообразием экологически чистых приморских продуктов, сделать заявку на требуемые объемы. Готовы вам образцы необходимой продукции предоставить», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Напомним, в Японии врио Губернатора Андрей Тарасенко находится в составе официальной делегации Минэкономразвития. Помимо участия в деловой программе глава Приморья уже провел ряд переговоров с представителями японского бизнеса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]