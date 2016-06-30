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В Приморье снижаются показатели отравлений спиртом и наркотиками

В Приморье снижаются показатели отравлений спиртом и наркотиками

Фото: vsegdazdorov.net

Показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией за 2017 год в Приморье составил 26 случаев на 100 тысяч населения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Роспотребнадзор. Выявлено снижение показателя распространенности в сравнении с 2016 годом на 6,5%. В возрастной структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией за 2017 год удельный вес детского населения составил – 8,4%; подростков – 7,6%; взрослых – 84,0%. В структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией ведущее место занимали острые отравление этиловым спиртом (74,0%), второе место – отравления суррогатами алкоголя (20,0%), третье место – отравления метиловым спиртом (4,2%). Показатель смертности от острых отравлений спиртосодержащей продукцией за 2017 год среди населения Приморского края составил – 6,97 случаев на 100 тысяч населения. Выявлено снижение показателя смертности в сравнении с 2016 годом на 0,4%.

Показатель острых отравлений наркотиками за 2017 год составил 22,6 на 100 тысяч населения. Показатель смертности от острых отравлений наркотическими веществами за 2016 год среди населения края, составил – 1,1 случай на 100 тысяч населения. Выявлено снижение показателя смертности в сравнении с 2016 годом на 59,3%.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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