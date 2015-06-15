На сцене краевого театра молодежи выступили артисты из Уссурийска. Театр драмы имени Комиссаржевской дал два представления «Лесной сказки» про олененка Бемби. Этот спектакль недавно получил высшую награду фестиваля «Золотой Витязь» в Москве. Оригинальную постановку оценили и владивостокские зрители.

«Лесная сказка» начинается прямо в зрительном зале под звук шаманского бубна. Кто бы мог подумать, что историю Бемби, которого все помнят по диснеевскому мультику, могут рассказать удэгейцы? Ведь в Приморье тоже водятся олени. Это идея режиссера Лидии Василенко, которую пригласили в Уссурийск поставить новый спектакль.

Лидия Василенко, режиссер-постановщик спектакля: «Очень многое открывали, уходили от традиционных клише, где мы как рыба в воде, и открывали какой-то новый жанр, что ли».

Премьеру подготовили всего лишь за 40 дней. Работали в едином порыве, наслушивая ритмы и голоса малых народов. Костюмы в этническом стиле придумала театральный художник Светлана Зарубина. Оригинальную музыку к спектаклю написал композитор Владимир Синенко.

Чтобы передать пластику животных и птиц, артисты специально ездили в Сафари-парк, особенно внимательно изучая оленью грацию.

Анна Берсанова, хореограф спектакля, актриса Уссурийского театра драмы им. В. Комиссаржевской: «Прежде всего нужно было схватить суть животного, оленя — гордого, свободного, бесстрашного, но и боящегося человека, животного, который боится огня».

В основе спектакля — стихотворная пьеса народного артиста России Николая Бурляева. Год назад, будучи в Уссурийске, он доверил приморцам ее первую постановку. Увидев результат, пригласил в Москву на фестиваль «Золотой Витязь». «Лесная сказка» очаровала жюри, ее попросили сыграть на бис и в итоге театр имени Комиссаржевской был удостоен высшей награды.

Анна Герус, актриса Уссурийского театра драмы им. В. Комиссаржевской: «Это было незабываемо! Первый спектакль был очень волнительный. Второй уже освоились, сцену почувствовали».

Валерий Комаристый, артист Уссурийского театра драмы им. В. Комиссаржевской: «Николай Петрович сказал, чтобы наполняли еще больше, доносить каждое слово, что мы и пытаемся делать».

Горечь потери и радость любви узнал олененок Бемби, рожденный в уссурийской тайге. В детской сказке артисты смогли поведать о вечном круговороте жизни и получили лучшие рецензии.

- У них, наверное, актерский талант, они все чувства излагали свои.

- Вообще, все понравилось, был хороший спектакль.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]