Олененок Бемби родился … в приморской тайге и покорил Москву. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
На сцене краевого театра молодежи выступили артисты из Уссурийска. Театр драмы имени Комиссаржевской дал два представления «Лесной сказки» про олененка Бемби. Этот спектакль недавно получил высшую награду фестиваля «Золотой Витязь» в Москве. Оригинальную постановку оценили и владивостокские зрители.
«Лесная сказка» начинается прямо в зрительном зале под звук шаманского бубна. Кто бы мог подумать, что историю Бемби, которого все помнят по диснеевскому мультику, могут рассказать удэгейцы? Ведь в Приморье тоже водятся олени. Это идея режиссера Лидии Василенко, которую пригласили в Уссурийск поставить новый спектакль.
Лидия Василенко, режиссер-постановщик спектакля: «Очень многое открывали, уходили от традиционных клише, где мы как рыба в воде, и открывали какой-то новый жанр, что ли».
Премьеру подготовили всего лишь за 40 дней. Работали в едином порыве, наслушивая ритмы и голоса малых народов. Костюмы в этническом стиле придумала театральный художник Светлана Зарубина. Оригинальную музыку к спектаклю написал композитор Владимир Синенко.
Чтобы передать пластику животных и птиц, артисты специально ездили в Сафари-парк, особенно внимательно изучая оленью грацию.
Анна Берсанова, хореограф спектакля, актриса Уссурийского театра драмы им. В. Комиссаржевской: «Прежде всего нужно было схватить суть животного, оленя — гордого, свободного, бесстрашного, но и боящегося человека, животного, который боится огня».
В основе спектакля — стихотворная пьеса народного артиста России Николая Бурляева. Год назад, будучи в Уссурийске, он доверил приморцам ее первую постановку. Увидев результат, пригласил в Москву на фестиваль «Золотой Витязь». «Лесная сказка» очаровала жюри, ее попросили сыграть на бис и в итоге театр имени Комиссаржевской был удостоен высшей награды.
Анна Герус, актриса Уссурийского театра драмы им. В. Комиссаржевской: «Это было незабываемо! Первый спектакль был очень волнительный. Второй уже освоились, сцену почувствовали».
Валерий Комаристый, артист Уссурийского театра драмы им. В. Комиссаржевской: «Николай Петрович сказал, чтобы наполняли еще больше, доносить каждое слово, что мы и пытаемся делать».
Горечь потери и радость любви узнал олененок Бемби, рожденный в уссурийской тайге. В детской сказке артисты смогли поведать о вечном круговороте жизни и получили лучшие рецензии.
- У них, наверное, актерский талант, они все чувства излагали свои.
- Вообще, все понравилось, был хороший спектакль.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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