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Во Владивостоке пройдет чемпионат города по спортивной аэробике

Во Владивостоке пройдет чемпионат города по спортивной аэробике

Фото: Администрация г. Владивостока

В субботу, 24 февраля, в 11 часов в школе № 82 (ул. Адмирала Горшкова, 26) пройдет чемпионат Владивостока по спортивной аэробике. Поддержать спортсменов приглашаются все желающие, вход свободный.

Как сообщили в администрации города, в чемпионате примут участие около 250 спортсменов различных возрастов. Соревнования проводятся как лично-командные в следующих дисциплинах: ИЖ (соло девушки), ИМ (соло юноши), СП (смешанные пары), ТРИО (трио в любом составе), ГР (в любом составе, в количестве пяти спортсменов), танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа.

Как отмечают организаторы соревнований, спортивная аэробика – действенное средство развития физических качеств, воспитания решительности и смелости у детей. Акробатические упражнения развивают силу, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в пространстве и являются отличным средством тренировки вестибулярного аппарата.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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