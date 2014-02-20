Анонс на 23 февраля

23 февраля во Владивостоке пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В 12.00 начнется торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. В мероприятии примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности. Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь, где состоится возложение цветов к стеле «Город воинской славы». Также на центральной площади развернется выставка военной техники и вооружения, а всех желающих угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Организаторы обещают накормить ею не менее тысячи человек.

23 февраля во Владивостоке в 13.00 на центральной площади приморский силач Иван Савкин попробует «взять на буксир» военную технику.

23 февраля во Владивостоке в 11.00 в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат города по джиу-джитсу. Вход свободный.

23 февраля г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат г. Владивостока по джиу-джитсу, посвященный Дню защитника Отечества.

23 февраля г. Арсеньев. Открытые краевые соревнования по лыжным гонкам «Сихотэ-Алинь – 2018».

23-24 февраля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Первенство Приморского края по самбо, 1-й этап международного турнира «Победа». Начало в 10.00.

23-25 февраля г. Владивосток, КК «Феско-холл» (ул.Верхнепортовая, 38). Кубок г. Владивостока по шахматам.

23-25 февраля г. Владивосток. Ледовая акватория Амурского залива. Кубок класса DN по буерному спорту.

23-25 февраля г. Владивосток, спортобъекты города. Чемпионат и Первенство Приморского края по морскому троеборью (стрельба, бег, плавание).

23-25 февраля г. Артем, ледовая арена. Открытый Кубок Приморского края по фигурному катанию.

23-26 февраля г. Владивосток. Чемпионат и Первенство ДВФО по тхэквондо ВТФ, керуги (спортивные поединки).

23-26 февраля г. Уссурийск. Чемпионат и Первенство ДВФО по спортивному каратэ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]