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Приморцы отметят День защитника Отечества

Приморцы отметят День защитника Отечества

Фото: Приморская газета

23 февраля в приморской столице отметят День защитника Отечества.

Официальные мероприятия начнутся в 12.00: на Корабельной набережной пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. В мероприятии примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности.

Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь, где возложат цветы к стеле «Город воинской славы».

Также на центральной площади развернётся выставка военной техники и вооружения, а всех желающих угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Организаторы обещают накормить ею не менее тысячи человек. 

Сюрприз жителям и гостям города на 23 февраля подготовил и приморский силач Иван Савкин. Он собирается продемонстрировать свою мощь и «возьмет на буксир» военную технику.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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