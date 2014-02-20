Приморцы отметят День защитника Отечества
23 февраля в приморской столице отметят День защитника Отечества.
Официальные мероприятия начнутся в 12.00: на Корабельной набережной пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. В мероприятии примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности.
Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь, где возложат цветы к стеле «Город воинской славы».
Также на центральной площади развернётся выставка военной техники и вооружения, а всех желающих угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Организаторы обещают накормить ею не менее тысячи человек.
Сюрприз жителям и гостям города на 23 февраля подготовил и приморский силач Иван Савкин. Он собирается продемонстрировать свою мощь и «возьмет на буксир» военную технику.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.02.2018 Анонс на 23 февраля
-
20.02.2018 День защитника Отечества во Владивостоке: возложение цветов, выставка военной техники и солдатская каша
-
20.02.2016 Возложение цветов, выставка военной техники, показательные выступления морской пехоты и угощение солдатской кашей ждут владивостокцев 23 февраля
-
17.02.2015 Владивостокцев приглашают принять участие в праздновании 23 февраля
-
23.02.2014 Как во Владивостоке отметят День защитника Отечества?
-
20.02.2014 Как во Владивостоке отметят День защитников Отечества?
Добавить комментарий