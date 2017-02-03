Анонс на 24 февраля

24 февраля во Владивостоке пройдет мероприятие, приуроченное к Всемирному дню экскурсовода. В программе мероприятия: 11.40 — сбор всех желающих побывать на бесплатных пешеходных экскурсиях по историческому центру г. Владивостока, проводимых экскурсоводами секции Краеведения и экскурсоведения Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края (сбор у здания ПКО РГО - ОИАК, ул. Петра Великого, 4); с 12.00 до 12.45 — проведение пешеходных экскурсий для жителей и гостей города; с 13.30 — 14.30 — торжественная часть. Награждение лучших экскурсоводов в администрация Приморского края (ул. Светланская, 22, большой конференц-зал); с 14.30 до 18.00 — проведение авто-пешеходной экскурсии для экскурсоводов, участников мероприятия.

24 февраля во Владивостоке на острове Русский в бухте Новик (поселок Мелководный, гребная база) пройдет третий ледовый полумарафон «Vladivostok Ice Run».

24 февраля п. Трудовое, ледовая акватория Амурского залива (ул. Лиманская). Открытое первенство г. Владивостока по ледогари и квадроциклам.

24 февраля г. Владивосток, с/к «Чемпион-1» (ВГУЭС, (Партизанский пр-т, 44). Первенство г. Владивостока по киокусинкай, посвященное Дню защитника Отечества.

24 февраля г. Владивосток, военный полигон «Горностай». Чемпионат г. Владивостока по стрельбе из ружья.

24 февраля г. Владивосток, спорта «Юность» (ул. Океанский пр-т, 43). Чемпионат г. Владивостока первенство по спортивной аэробике.

24 февраля г. Курск. ВК «ЮЗГУ-Атом» Курск - ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

24-25 февраля г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Второй этап чемпионата г. Владивостока по баскетболу, сезон 2017-2018 гг.

24-25 февраля г. Владивосток, КК «Феско-холл» (ул. Верхнепортовая, 38). Открытый турнир г. Владивостока по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества.

24-25 февраля г. Владивосток, спортобъекты города. Чемпионат и Первенство Приморского края по современному пятиборью (плавание, бег, «комбайн»).

24-25 февраля г. Артем, бассейн ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Кубок Приморского края по подводной охоте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]