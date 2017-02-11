Анонс на 25 февраля

25 февраля во Владивостоке в здании Союза художников по адресу: улица Алеутская, 14 А завершается выставка дальневосточных художников «Жажда жизни».

25 февраля г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (ул. Океанский пр-т, 43). Первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся (юноши) муниципальных образовательных учреждений, не имеющих разрядов (2006-08 гг.р.).

25 февраля г. Курск. ВК «ЮЗГУ-Атом» Курск - ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]