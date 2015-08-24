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Около 900 бегунов примут участие в зимнем полумарафоне «Vladivostok Ice Run»

Около 900 бегунов примут участие в зимнем полумарафоне «Vladivostok Ice Run»

Фото: СпортПриморье

В субботу, 24 февраля, на острове Русский в бухте Новик (поселок Мелководный, гребная база) состоится третий ледовый забег «Vladivostok Ice Run». Свое участие уже подтвердили около 900 человек из разных городов России и мира. Призовой фонд уникального массового зимнего ледового соревнования по бегу на длинные дистанции составляет 300 тысяч рублей. Для всех участников и зрителей подготовлена развлекательная программа. На финише все участники получат медали в память о своем достижении.

В зимнем полумарафоне примут участие бегуны из различных городов Приморского края, в том числе Владивостока, а также Архангельска, Биробиджана, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Омска, Пензы, Петропавловска-Камчатского, Самары, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Южно-Сахалинска и других городов. Кроме того, чтобы пробежать по замерзшему Японскому морю, свои заявки уже подали представители Китая, США, Великобритании, Молдавии, Казахстана, Японии и Республики Корея.

Беговая трасса пройдет по бухте Новик острова Русский. На протяжении всей дистанции будут размещены указатели километров и через каждые 5 км – палатки с горячим чаем и питанием. Основное покрытие трассы – лёд и снег. Все желающие смогут попробовать свои силы на одной из трёх предложенных дистанций: 5, 10 или 21 километр.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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