Анонс на 26 февраля

26 февраля исполняется 110 лет со дня рождения Анны Ивановны Щетининой. В этот день курсанты и преподаватели Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского соберутся в 15.00 в сквере, носящем имя капитана Щетининой, чтобы возложить цветы к ее памятнику.

26 февраля во Владивостоке в 07.00 первый раз в 2018 году пришвартуется круизный лайнер. Морской гигант «Amadea», путешествующий под флагом Багамских Островов, доставит в край около 600 туристов, большинство из которых – граждане Германии. Туристы пробудут в городе до 18.00.

26 февраля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК МБА Москва. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

26 февраля — День неторопливости (или День медлительности).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]