Мужчины Приморья отметят 23 февраля рыцарским турниром
Праздник для настоящих мужчин «Богатырские игры» пройдет в Приморье 25 февраля. Программа мероприятия будет интересна и взрослым, и детям.
Гостей праздника ждут испытания на скалодроме и на веревочном городке, а также богатырский турнир.
Пройдет мероприятие в скалолазно-веревочном центре «СкайЛаз», расположенном по адресу ул.Волховская, 29. Начало в 12.00.
Планируется, что участие в турнире примут около 10 команд, среди которых представители общественных организаций, предприятий и известные люди края. Главный судья турнира – пауэрлифтер Иван Савкин.
Кроме того, запланирована яркая, активная, развлекательная программа: выступления силачей и рыцарей в доспехах, которые раскроют маленькие секреты и расскажут о традициях. Для гостей мероприятия будут работать яркие фотозоны. Для детей пройдут интересные и вкусные мастер-классы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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