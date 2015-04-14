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Мужчины Приморья отметят 23 февраля рыцарским турниром

Мужчины Приморья отметят 23 февраля рыцарским турниром

Фото: Сохрани жизнь

Праздник для настоящих мужчин «Богатырские игры» пройдет в  Приморье 25 февраля. Программа мероприятия будет интересна и взрослым, и детям.

Гостей праздника ждут испытания на скалодроме и на веревочном городке, а также богатырский турнир.

Пройдет мероприятие в скалолазно-веревочном центре «СкайЛаз», расположенном по адресу ул.Волховская, 29. Начало в 12.00.

Планируется, что участие в турнире примут около 10 команд, среди которых представители общественных организаций, предприятий и известные люди края. Главный судья турнира – пауэрлифтер Иван Савкин.

Кроме того, запланирована яркая, активная, развлекательная программа: выступления силачей и рыцарей в доспехах, которые раскроют маленькие секреты и расскажут о традициях. Для гостей мероприятия будут работать яркие фотозоны. Для  детей пройдут интересные  и вкусные мастер-классы.

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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