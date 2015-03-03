Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 16:26
  0

Приморские пункты пропуска через госграницу меняют режим работы

Приморские пункты пропуска через госграницу меняют режим работы

Определен график работы приморских пунктов пропуска через государственную границу в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

С 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта будет прекращено движение на пассажирском и грузовом направлениях ДАПП «Марково».

Пункты пропуска «Турий Рог» и «Краскино» не будут работать непосредственно 23 февраля и 8 марта, в остальные дни – по обычному графику.

МАПП «Пограничный» и ДАПП «Полтавка» с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта режим работы не изменят.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря