Приморские пункты пропуска через госграницу меняют режим работы

Определен график работы приморских пунктов пропуска через государственную границу в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

С 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта будет прекращено движение на пассажирском и грузовом направлениях ДАПП «Марково».

Пункты пропуска «Турий Рог» и «Краскино» не будут работать непосредственно 23 февраля и 8 марта, в остальные дни – по обычному графику.

МАПП «Пограничный» и ДАПП «Полтавка» с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта режим работы не изменят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]