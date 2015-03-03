Приморские пункты пропуска через госграницу меняют режим работы
Определен график работы приморских пунктов пропуска через государственную границу в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
С 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта будет прекращено движение на пассажирском и грузовом направлениях ДАПП «Марково».
Пункты пропуска «Турий Рог» и «Краскино» не будут работать непосредственно 23 февраля и 8 марта, в остальные дни – по обычному графику.
МАПП «Пограничный» и ДАПП «Полтавка» с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта режим работы не изменят.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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