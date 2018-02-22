Транспортная полиция оштрафовала курившего с туалете самолета приморца

Сотрудники транспортной полиции составили административный протокол на пассажира авиарейса Владивосток—Сеул.

Напомним, по техническим причинам в аэропорту Кневичи совершил посадку самолет Airbus 319, следовавший рейсом SU 5436 из Владивостока в Сеул. В ходе полета экипажем рейса был выявлен 31-летний житель Приморского края, который курил в туалете самолета, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.

После приземления на правонарушителя был составлен административный протокол по ч.1 ст.6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Максимальная санкция статьи предусматривает штраф в сумме 1,5 тысячи рублей. В 16.00 пассажиры рейса вылетели по маршруту.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]