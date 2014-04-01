Роман со школой длиною в 53 года! Любимой учительнице трех поколений приморцев уже 73, а ее первые ученики всего на 10 лет младше своего педагога.

- Это с первым моим классом. Мне 73, а им 63. Я их взяла в 3 классе, 19 лет. Я педучилище Спасское закончила и приехала сразу.

Это не просто фотографии. Здесь школьная летопись пяти десятилетий. Людмила Петровна помнит каждого своего ученика и даже свою первую учительницу.

- У меня три поколения прошли через меня — училась мама, дети и внуки. Когда мне становится грустно, я их рассматриваю.

Она мечтала стать географом, но поступила на филфак. Уже в девятнадцать приехала в Шумный работать учителем. В прошлом году Людмила Глушкова ушла на пенсию, но совсем распрощаться с ней у школы не получилось.

Людмила Глушкова, учитель русского языка и литературы: «Больше нигде не работала, только в этой школе. Были, конечно, предложения и в Кавалерово, и в Чугуевке, но мне здесь больше понравилось. Вот на 1 сентября в этом году не пошла. Чтобы не разрыдаться. Но меня просят: кто-то заболел и так далее. И меня просят выйти на подмену и я радуюсь».

Сегодня проходят «Мертвые души». Но, сокрушается Людмила Петровна, не хотят современные дети читать. Книжки не открывают, уткнулись в телефоны.

Людмила Глушкова, учитель русского языка и литературы: «Или прочитают, но не осмыслят. Плохо говорят, не могут логически отстроить ответ. Но я говорю, я счастливый учитель, у меня было много учеников, которые любят учиться».

Кстати, этажом выше, в классе, где дети помладше, уроки русского там ведет ее бывшая ученица Наталья.

Наталья Гапонова, учитель русского языка и литературы: «Очень хороший преподаватель, грамотный учитель. Мы общаемся вместе, находим друг у друга общее решение. Строгая и энергичная, запоминающаяся. Она меня принимала в эту школу».

Евгений Палаев, ученик 5 класса школы пос. Шумный: «Людмила Петровна очень добрая, хорошо учит, справедливая. Ставит замечания. «Дети подземелья» сейчас учим».

В этот день домой Людмила Петровна вернется только ближе к вечеру. Вспомнит про альбом с фотографиями. А утром, в самый мороз, вновь пойдет в школу и будет готовиться встречать гостей. На выходных приедут ее уже взрослые родные дети.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]