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Вчера, 18:21
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«Вести: Приморье. Интервью»: Андрей Турчак: «Важно, чтобы научные исследования несли за собой прикладной характер»

«Вести: Приморье. Интервью» с Андреем Турчаком, секретарем Генерального Совета партии «Единая Россия».

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Во Владивостоке завершает свою работу промышленный форум «Инфраструктура новой экономики». Он организован в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста». В форуме принимает участие около 200 человек — это актив партии, руководители и рядовые сотрудники крупнейших промышленных предприятий Дальнего Востока и, конечно, молодые инженеры и предприниматели.

Форум проходит в рамках проекта «Единой России» «Локомотивы роста». Он направлен на всестороннее развитие экономики нашей страны, а это невозможно без взаимодействия с крупными национальными компаниями — теми самыми локомотивами роста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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