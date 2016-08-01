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Приморские мужчины мало зарабатывают и рано умирают

Приморские мужчины мало зарабатывают и рано умирают

Фото: pixabay.com

Мужчины в Приморье не портят среднемировую статистику  - на 10 приморских женщин их в среднем, действительно, 9 и даже немного меньше. При этом большинство представителей сильного пола проживают в городе, лишь четверть всех мужчин региона живут в сельской местности, сообщает «Вести: Приморье» по материалам «Приморскстата».

По данным ведомства, мужчина-приморец чаще всего живет в городе, трудоустроен и работоспособен, ему чуть больше 36 лет и на погосте его ждут к 64,5 года.. Он счастливый обладатель диплома вуза, техникума или колледжа, но чаще всего трудится не по полученной специальности. В работе для него важны (в порядке убывания) выполняемые обязанности и условия труда, надежность и моральное удовлетворение. Заработок его не устраивает, хоть и получает он в 1,4 раза больше, чем его среднестатистическая подруга. Около 10% жителей края вынуждены подрабатывать.

Еще один интересный аспект. Приморцы-мужчины называют свою работу очень тяжелой – 7%, тяжелой – 17, средней тяжести – 64 и легкой – 12% опрошенных мужчин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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