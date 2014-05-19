Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:55
  0

Китаянка пополнила бюджет России на 215 тысяч рублей

Китаянка пополнила бюджет России на 215 тысяч рублей

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании административного штрафа в размере 215 тысяч рублей с гражданки КНР, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на службу судебных-приставов по Октябрьскому району Приморского края. 

Иностранная гостья нарушила таможенное законодательство России, а именно не задекларировала наличные денежные средства в размере 430 тысяч рублей, ввиду чего была оштрафована на половину провозимой суммы.

Изъятые купюры находились в камере  хранения Уссурийской таможни. Для взыскания штрафа судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Суд удовлетворил ходатайство. На основании соответствующего решения денежные средства были изъяты и обращены в доход государства. Таким образом, исполнительное производство окончено.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря