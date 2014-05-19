Китаянка пополнила бюджет России на 215 тысяч рублей
В отделе судебных приставов по Октябрьскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании административного штрафа в размере 215 тысяч рублей с гражданки КНР, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на службу судебных-приставов по Октябрьскому району Приморского края.
Иностранная гостья нарушила таможенное законодательство России, а именно не задекларировала наличные денежные средства в размере 430 тысяч рублей, ввиду чего была оштрафована на половину провозимой суммы.
Изъятые купюры находились в камере хранения Уссурийской таможни. Для взыскания штрафа судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Суд удовлетворил ходатайство. На основании соответствующего решения денежные средства были изъяты и обращены в доход государства. Таким образом, исполнительное производство окончено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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