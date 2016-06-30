Жители Приморья травятся лекарствами, спиртом и наркотиками

Роспотребнадзор подсчитал, сколько отравлений различными химическими веществами произошло в Приморье за последний год. Согласно выводам санитарных врачей, ведение токсикологического мониторинга, выявило, что в 2017 году показатель распространенности острых отравлений химической этиологии (ООХЭ), составил – 114,3 случая на 100 тысяч населения. Выявлено снижение показателя распространенности ООХЭ среди населения Приморского края на 3,6%, относительно 2013 года, об этом «Вести: Приморье» сообщают со ссылкой пресс-службу Управления по Приморскому краю.

Показатель острых отравлений лекарственными препаратами за 2017 год на территории Приморского края составил 30,9 случаев на 100 тысяч населения, что на 5,2% ниже уровня прошлого года. Среди обстоятельств острых отравлений лекарственными препаратами ведущие места занимали – отравления с целью суицида (51,7%), ошибочный прием (12,6%), по недосмотру родителей (дети 0-6 лет) – 10,9%, с неопределенными намерениями (9,4%).

Показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией за 2017 год на территории Приморского края составил – 26,0 случаев на 100 тысяч населения. Это также меньше, чем годом ранее. Показатель смертности от острых отравлений спиртосодержащей продукцией за 2017 год среди населения Приморского края составил – 6,97 случаев на 100 тысяч населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]