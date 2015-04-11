Во Владивостоке Тойота Приус "спикировал" с Рудневского моста на АЗС (видео)
Тяжелое ДТП произошло в ночь на 24 февраля в районе Рудневского моста во Владивостоке, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на соцсети.
Водитель Тойоты Приус двигался со стороны Выселковой по Рудневскому мосту в направлении Баляева. По неизвестной причине, автомобилист на выезде с моста не стал поворачивать, а поехал прямо и на полном ходу врезался в подпорную стену, после чего искореженный Приус откатился на территорию автозаправки.
Во время удара пострадавшего зажало в машине, и чтобы достать его пришлось вызывать спасателей. Специалисты достали мужчину, после чего медики отвезли его в тысячекоечную больницу. Сейчас автомобилист находится в реанимации, с диагнозом сочетанные травмы. По предварительной информации, рулевой Приуса мог находится в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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