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Вчера, 13:51
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Во Владивостоке Тойота Приус "спикировал" с Рудневского моста на АЗС (видео)

Тяжелое ДТП произошло в ночь на 24 февраля в районе Рудневского моста во Владивостоке, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на соцсети.

Водитель Тойоты Приус двигался со стороны Выселковой по Рудневскому мосту в направлении Баляева. По неизвестной причине, автомобилист на выезде с моста не стал поворачивать, а поехал прямо и на полном ходу врезался в подпорную стену, после чего искореженный Приус откатился на территорию автозаправки.

Во время удара пострадавшего зажало в машине, и чтобы достать его пришлось вызывать спасателей. Специалисты достали мужчину, после чего медики отвезли его в тысячекоечную больницу. Сейчас автомобилист находится в реанимации, с диагнозом сочетанные травмы. По предварительной информации, рулевой Приуса мог находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Доктор Айболит / Вчера, 16:21
    № 1  
     

    Дима, ты,,,,,,,,,,,,, тебе говорили,а ты все делал по своему,

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