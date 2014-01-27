Приморцы голосуют за название главного выпускного края, который впервые пройдет летом

Праздник, который сравнится по масштабам с «Алыми парусами» в Санкт-Петербурге, пройдет в Приморье в июне 2018 года по инициативе и поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко. Открытое интернет-голосование за лучшее его название началось в пятницу, 23 февраля, на официальном сайте Администрации Приморского края, сообщает ""Всети: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Администрации Приморского края.

Ранее все желающие могли прислать свои варианты названия праздника. За три недели на почту Центра содействия развитию молодежи поступило около 500 предложений, лучшие из них отобраны конкурсной комиссией департамента информационной политики Приморья и выставлены на рейтинговое голосование. Проголосовать за лучший вариант можно здесь до 12 марта.

По мнению Андрея Тарасенко, важно, чтобы жители края сами выбрали название праздника.

«Подобного по масштабам мероприятия в Приморье еще не было. Думаю, многие хотели бы принять в нем участие. Сейчас у жителей края есть возможность самим выбрать название для праздника выпускников, который мы планируем сделать ежегодным», — отметил глава края, добавив, что также примет участие в голосовании.

Отметим, жителям и гостям края предлагается на выбор семь вариантов: «Белый парус», «Бригантина», «Гордость Востока», «Золотой Рог», «Поколение», «Крылья Востока» и «Тихоокеанские берега». Итоги голосования будут озвучены во вторник, 13 марта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]