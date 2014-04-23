Уссурийская чиновница лишилась денег из-за собственной забывчивости

Уссурийская городская прокуратура провела проверку по жалобе местного жителя о нарушении срока рассмотрения его обращения должностными лицами администрации Уссурийского городского округа, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на помощника городского прокурора.

Установлено, что заявительница в декабре 2017 года в ходе личного приема главы администрации городского округа обратилась по вопросам ремонта дома и выплаты материальной помощи за повреждение дома.

Обращение было передано в управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа для рассмотрения, его разрешение поручено начальнику отдела по работе с жилищным фондом указанного управления.

В нарушение требований ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ заявителю на момент прокурорской проверки в январе 2018 года направлен не был.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ.

По итогам его судебного рассмотрения виновное должностное лицо отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной администрации Уссурийского городского округа подвергнуто административному штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Кроме этого, по представлению прокурора нарушения устранены, заявителю направлен ответ.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]