Судебные приставы вынесли имущество нескольких жителей п. Трудовое

Работники отдела судебных приставов по Советскому району Владивостокского городского округа совместно с управляющей компанией, являющейся взыскателем, провели рейд по адресам жителей поселка Трудовое.

Судебные приставы нанесли визит тем, в отношении кого возбуждены исполнительные производства о взыскании коммунальных платежей.

Рейдовые мероприятия проводились с целью уведомления граждан о возбуждении исполнительных производств, а также установлению имущественного положения должников с последующим обращением взыскания на выявленное имущество.

Так, в ходе рейда работники отдела судебных приставов по Советскому району Владивостокского городского округа наложили арест на бытовую технику, принадлежащую должникам, в рамках двух исполнительных производств. В течение 10 дней им необходимо будет погасить долг в полном объеме, чтобы избежать реализации имущества.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]