Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 19:52
  0

Судебные приставы вынесли имущество нескольких жителей п. Трудовое

Судебные приставы вынесли имущество нескольких жителей п. Трудовое

Работники отдела судебных приставов по Советскому району Владивостокского городского округа совместно с управляющей компанией, являющейся взыскателем, провели рейд по адресам жителей поселка Трудовое.

Судебные приставы нанесли визит тем, в отношении кого возбуждены исполнительные производства о взыскании коммунальных платежей.

Рейдовые мероприятия проводились с целью уведомления граждан о возбуждении исполнительных производств, а также установлению имущественного положения должников с последующим обращением взыскания на выявленное имущество.

Так, в ходе рейда работники отдела судебных приставов по Советскому району Владивостокского городского округа наложили арест на бытовую технику, принадлежащую должникам, в рамках двух исполнительных производств. В течение 10 дней им необходимо будет погасить долг в полном объеме, чтобы избежать реализации имущества.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря