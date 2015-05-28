Теплоэнергетики назвали самые "проблемные" ТСЖ и ЖСК Владивостока

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» опубликовал антирейтинг должников из числа ТСЖ и ЖСК Владивостока, задолжавших энергокомпании за услуги отопления и горячего водоснабжения. Эти управляющие организации самостоятельно производят сбор платежей за коммунальные услуги с жителей обслуживаемых домов, однако не перечисляют их в ДГК или перечисляют не в полном объеме, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-секретаря структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Ию Платунову.

Должники Владивостока среди УК, ТСЖ и ЖСК по состоянию на февраль 2018 года

1 ТСЖ «Парус» 2 млн. 690 тыс. 2 НО «ТСЖ Альянс» 1 млн. 755 тыс. 3 ЖСК 41/42 1 млн. 539 тыс.

Участники антирейтинга задолжали филиалу «Приморская генерация» АО «ДГК» почти 6 миллионов рублей, в то время как общий долг УК, ТСЖ и ЖСК составляет почти 43 млн рублей. Данная ситуация недопустима, так как энергокомпания несет затраты на производство электрической и тепловой энергии, а потому не имеет возможности предоставлять услуги бесплатно или в долг.

Энергетики обращают внимание жильцов, что наличие долга за тепло и горячую воду свидетельствует о недобросовестности управляющей организации. Такие жилищные компании ждет начисление пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также судебные разбирательства с ДГК.

Cобственникам жилья стоит внимательней следить за действиями своих председателей, ведь в конечном итоге по решению суда банковские счета нерадивых ТСЖ и ЖСК могут быть арестованы, а денежные средства удержаны по исполнительным листам для погашения долгов за теплоснабжение. Это, в свою очередь, приведет к финансовым трудностям в части, касающейся содержания и ремонта многоквартирного дома. Такие управляющие организации имеют на своих расчетных счетах только те денежные средства, которые им перечисляют жители МКД. По факту арестованы будут деньги самих жильцов, которые должны идти не на погашение долгов, а на ремонт и содержание дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]