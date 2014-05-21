В Приморье стараются предотвратить распространение опасной болезни
Контроль ввоза сельскохозяйственных животных и мяса усилен в субъектах РФ, в том числе и в Приморском крае. Эта мера профилактическая и связана с возможностью сезонного распространения в регионе опасных заболеваний. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В государственной ветеринарной инспекции Приморского края призывают прививать домашний скот и не покупать мясо на несанкционированных рынках или «с рук».
Для предотвращения эпидемий владельцам животных необходимо провести вакцинацию и ревакцинацию животных против ящура. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям края и сельхозпроизводителям соблюдать правила предосторожности: ни в коем случае не приобретать животных и корма без ветеринарных сопроводительных документов, не покупать продукцию животноводства в неустановленных местах торговли не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.
По всем известным случаям несанкционированного ввоза животных и мяса специалисты просят сообщать в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края и ветеринарную службу своего района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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