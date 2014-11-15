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Работников автомойки, которые «подрабатывали» кражами, искали по всему Приморью

 В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступили заявления двух местных жителей 41 и 50 лет о краже имущества из боксов автомойки на улице Урицкого. Общий ущерб потерпевшие оценили в 540 тысяч рублей. Полицейские опросили заявителей, возможных очевидцев происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения.  

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, двое работников автомойки, которым доверяли ключи от автомобилей, похитили шесть аккумуляторных батарей и  автомобиль «Тойота Приус».

Ориентировка с приметами злоумышленников и похищенного имущества была передана наружным нарядам полиции. Злоумышленников искали по всему краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Решетникова в селе Астраханка Ханкайского района сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль. К сожалению, машина сгорела.

Личности и местонахождение подозреваемых установлены. Ранее судимые жители  поселка Пограничный 19 и 23 лет доставлены в отдел полиции города Уссурийска, где дали признательные показания. Злоумышленники рассказали, что похищенные аккумуляторы продали, а вырученные деньги потратили.

Оказалось, что 23-летний злоумышленник угнал «Тойоту», не справился с управлением и врезался в препятствие. В результате автомашина загорелась. Водитель и пассажир скрылись с места этого ДТП.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения и  оставление места автоаварии в отношении подозреваемого составлены  административные материалы.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемые заключены под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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