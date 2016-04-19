Программа «Под прицелом»
Автор программы «Под прицелом» Евгений Талов расскажет о российских вооруженных силах и покажет их вооружение. Эта рубрика посвящена всем отважным людям на службе у своего Отечества.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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