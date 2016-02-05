Серьезное сердечно-сосудистое заболевание ребенка из Спасска-Дальнего может привести к тяжелым последствиям. Исправить врожденный порок развития может дорогостоящая операция без применения скальпеля. Сейчас родители трехлетней Василисы Бабчук обращаются за помощью ко всем неравнодушным приморцам. Спасти малышку можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542.

Хрупкая Василиса старше своего братишки на год, но отстает от него в росте и весе. Она еще не знает, почему ей нельзя бегать и прыгать и почему после активных игр появляется слабость и одышка. Синюшность на лице дочки мама заметила вскоре после ее рождения и забила тревогу. После обследования врачи подтвердили серьезное сердечно-сосудистое заболевание.

Анастасия Калько, мама Василисы: «Когда дети болеют безнадежно — что может быть хуже? Видеть, как они угасают…»

Состояние малышки без хирургического лечения будет только ухудшаться. Но операцию на открытом сердце проводить опасно. Василисе вот-вот исполнится четыре года, а весит она 12 килограммов — намного меньше нормы. К счастью для девочки, порок развития исправляется щадящим методом. Залатать отверстие в ее сердечке можно без разреза грудной клетки.

Анастасия Калько, мама Василисы: «Когда у Василисы началась одышка и мы заметили, что носогубный треугольник у нее становится фиолетовым, мы начали ограничивать ее в физических нагрузках. Но собрать всю сумму на дорогостоящую операцию нам не под силу, поэтому мы надеемся, что нам помогут люди с добрым сердцем».

Порок сердца — не приговор, если не затягивать с операцией. Вот только стоимость высокотехнологичной помощи — 415 тысяч рублей — для многодетной семьи неподъемная. Мама получает 60 рублей в месяц по уходу за младшим ребенком, в семье работает только отец.

Помочь спасти Василису Бабчук мы можем прямо сейчас все вместе. Для этого нужно отправить сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного смс — 75 рублей. Перечислить средства можно и через сайт Русфонд.ру.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]