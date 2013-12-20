Их задача — защищать граждан своей страны. Бороться с вооруженными преступниками и террористами приходится как в условиях города, так и в горах Северного Кавказа. Как проходит подготовка бойцов отряда милиции особого назначения?

Работает ОМОН! Бойцы отряда милиции особого назначения отрабатывают задержание особо опасных преступников. По легенде, бандиты вооружены и могут не только попытаться скрыться, но и начнут отстреливаться. Поэтому важно действовать быстро и решительно.

А вот здесь спешка ни к чему! Террористы забаррикадировались в здании. Отряд идет на штурм, и любая ошибка может стать непоправимой. От пуль ОМОН закрывает бронеавтомобиль «Тигр». Из его открытого люка своих товарищей прикрывает пулеметчик. Защищены бойцы и от внезапных лобовых атак. Впереди идет щитоносец. И когда ОМОНовцы войдут в здание, именно на него придется весь основной удар: 40-килограммовый, похожий на стальную дверь, щит примет на себя все выстрелы.

Магомет Лабазанов, командир отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Приморскому краю: «ОМОНовец, СОБРовец — это штучный экземпляр! В среднем требуется 3—5 лет, чтобы был нормальный профессиональный боец. Для этого мы и проводим тематические, практические занятия. Занятия практические проводятся на полигонах».

Сотрудник ОМОНа: «Все немного отличается от общевойсковой практики стрельбы. У нас есть кое-какие дополнения. Учитывая специфику нашей работы. Стрельба в паре, скоростная стрельба. Со сменой магазинов. С прикрытием товарища, с переходом с длинного ствола на короткий. Если закончились боеприпасы в основном оружие. Ну, и стрельба на короткой дистанции, потому что большинство столкновений в городе на короткой дистанции».

Но бороться с террористами и бандитами приходится не только в условиях города. Бойцы регулярно рискуют жизнью в «горячих» точках. В одной из таких командировок, в 2013-м году, приморский ОМОН не досчитался троих своих товарищей.

Сотрудник ОМОНа: «Декабрь. Зима. Командировка была на Северный Кавказ. Республика Дагестан. Произошло внезапное боестолкновение. На нас была организована засада членами незаконного вооруженного формирования, в результате которого, к сожалению, понесли потери».

С недавних пор ОМОН находится в структуре Росгвардии. Новое руководство приняло решение увеличить численность владивостокского отряда. Требования к тем, кто хочет пополнить ряды ОМОНа, простые, но жесткие — служба в армии, отменное здоровье и главное — желание служить и защищать свою Родину.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]