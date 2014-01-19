Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:28
  0

Во Владивостоке на улице Никифорова сгорело два автомобиля

Во Владивостоке на улице Никифорова сгорело два автомобиля

Фото: newsweek.com

В ночь на 26 февраля в 01.27 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на улице Никифорова.

В 01.37 на место происшествия прибыли пожарные, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

В 02.06 возгорание было полностью ликвидировано. Общая площадь распространения огня составила 8 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря