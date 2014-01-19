Во Владивостоке на улице Никифорова сгорело два автомобиля

В ночь на 26 февраля в 01.27 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на улице Никифорова.

В 01.37 на место происшествия прибыли пожарные, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

В 02.06 возгорание было полностью ликвидировано. Общая площадь распространения огня составила 8 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]